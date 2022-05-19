В российских мебельных магазинах появилась продукция IKEA

Российские производители, которые снабжали популярными моделями магазины IKEA, не растерялись. В отечественных мебельных магазинах появились знакомые позиции. А вот судьба самого шведского гиганта в РФ все еще не ясна.

О том, что происходит в мебельной отрасли в условиях санкций, – в эфире телеканала Москва 24.