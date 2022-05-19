Российская экономика начнет восстанавливаться после третьего квартала 2022 года – Орешкин

Российская экономика начнет восстанавливаться после третьего квартала 2022 года. Об этом рассказал помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Россия высылает пять сотрудников португальского посольства в качестве ответной меры, сообщили в МИД РФ.

Водный патруль впервые начнет следить за безопасностью на Москве-реке в этом сезоне. Об этом заявил Дептранс.