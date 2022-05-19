Инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15% – Орешкин

Нынешний курс рубля является рыночным. Инфляция по итогам года не превысит 15%, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, если готовность выразит Киев, заявили в МИД РФ.

Турция продолжает не поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.