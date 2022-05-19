Российские бренды продолжили выходить за пределы онлайн-площадок

Все больше российский брендов выходят за пределы онлайн-площадок. После ухода иностранных производителей это становится особенно актуальным.

На данный момент 15% площадей в торговых центрах столицы заняты отечественными марками.

О том, вырос ли интерес у покупателей к российским дизайнерам, – в эфире телеканала Москва 24.