Доллар и евро обновили минимумы на Мосбирже 19 мая

Доллар и евро на бирже обновили минимумы. Обе валюты опускались ниже 62 рублей.

Центр "Вектор" создал тест-систему для выявления оспы обезьян. Случаи есть в США и Европе, сообщил Роспотребнадзор.

Началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская". Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.