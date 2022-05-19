Производители сантехники начали компенсировать стоимость своей продукции

В России цены на раковины и унитазы выросли еще в начале марта. Однако в данный момент компенсировать стоимость пытаются с помощью промоакций. Ажиотажный спрос спал, и теперь покупатели внимательнее присматриваются к ценникам.

Снизятся ли они в ближайшее время? И есть ли еще на рынке товары иностранного производства? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.