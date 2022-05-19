В четверг, 19 мая, курс доллара установился на уровне 61,98 рубля. При этом евро достиг 64,89 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11:48 по московскому времени курс американской валюты демонстрировал снижение на 2,31%, до 61,98 рубля. По состоянию на 11:52 падение курса ускорилось до 2,67%, доллар подешевел до 61,75 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

