Почти половина покупателей газа РФ открыли рублевые счета для оплаты – Новак

Около половины покупателей российского газа уже открыли рублевые счета для оплаты. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В Москве начался основной период ОГЭ, его сдадут более 96 тысяч девятиклассников, сообщили в департаменте образования.

На ВДНХ 21 мая пройдет фестиваль детских технопарков. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

