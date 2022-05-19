Росрыболовство заявило о возможном дефиците жести для консервных банок

На возможный дефицит жести пожаловались в Росрыболовстве. Это сырье нужно для производства консервных банок. Обычно его поставляли из-за рубежа, но ввели санкции, поэтому логистика стала сложнее.

Удастся ли договориться с Китаем о закупке? Что теперь будет с ценами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.