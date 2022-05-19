Около 15% площадей в ТЦ столицы заняты отечественными брендами

Все больше российских брендов выходят за пределы онлайн-площадок. После ухода иностранных производителей это становится особенно актуальным.

На данный момент 15% площадей в торговых центрах столицы заняты отечественными марками. Смогут ли российские бренды полностью заменить иностранные? И вырос ли интерес у покупателей к российским дизайнерам?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

