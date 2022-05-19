В России из-за проблем с логистикой интернет-товары все чаще приходят с задержкой

В России из-за проблем с логистикой, вызванных санкциями, интернет-товары все чаще приходят с задержкой, а могут и вовсе потеряться.

О том, стоит ли покупателям рисковать и продолжать делать покупки и какие альтернативные пути поставок уже существуют, – в эфире телеканала Москва 24.