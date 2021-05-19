"Лента" купит сеть супермаркетов Billa

Немецкая розничная сеть Billa сворачивает бизнес в России. Ритейлер продал свои 160 супермаркетов "Ленте" Алексея Мордашова.

Сумма сделки оценивается в 215 миллионов евро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.