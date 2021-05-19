Цены на индийский чай могут вырасти из-за засухи и коронавируса – СМИ

Индийский чай может подорожать. СМИ сообщили, что цены могут вырасти из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.

Сотни работников плантаций слегли с COVID-19. Кроме того, в Индии сейчас засуха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.