Миллионы россиян стали невыездными из-за долгов

Миллионам россиян в этом сезоне не удастся отдохнуть в других странах. Примерно 7 миллионов стали невыездными из-за долгов.

В этом эксперты винят пандемию коронавируса. Доходы из-за нее у некоторых резко снизились, и люди не смогли платить кредиторам. При этом польше половины должников ссылаются на потерю работы.

Растут и другие виды долгов: по коммуналке, штрафам ГИБДД и алиментам. Как отмечают судебные приставы, за последние 10 месяцев должников стало больше почти вдвое.

Среди причин также названы рост цен и недобросовестные коммунальщики, которые сами наделали долгов, несмотря на то, что им исправно платили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.