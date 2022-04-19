Производитель шин Continental возобновит производство в РФ

Немецкий производитель шин Continental решил возобновить производство в Калуге. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил что США пытаются посадить Европу на свою газовую иглу, получая экономическую выгоду из ситуации на Украине.

