Банки РФ должны будут раскрывать полную стоимость ипотеки

Российские банки теперь должны будут раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку. Об этом на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил Михаил Мишустин.

Он отметил, что новая мера позволит заемщикам лучше осознавать финансовую нагрузку и окончательную ее сумму. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

