Банки РФ обяжут раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита

Российские банки теперь будут должны раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку. Об этом на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что новая мера позволит заемщикам лучше осознавать финансовую нагрузку и окончательную ее сумму. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

