Производитель бытовой химии Henkel объявил об уходе из России

Германский производитель бытовой химии Henkel уходит из России. Об этом заявила сама компания, уточнив, что 2,5 тысячи ее сотрудников продолжат получать зарплату. В компании добавили, что сейчас идет подготовка к реализации их решения.

В портфель брендов Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, клеи "Момент" и другие.

В марте в пресс-службе российского подразделения компании заверяли, что Henkel продолжает свою производственную и операционную деятельность на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.