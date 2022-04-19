Российские банки понизили ставки по вкладам и счетам

Российские банки пересматривают проценты по депозитам и снижают ставки. Аналитики говорят, что к концу лета значения могут вернуться к февральским – это примерно 9% годовых.

Кроме того, еще недавно некоторые банки предлагали по вкладам 24%. О том, какие условия сейчас и стоит ли вообще нести свои деньги в банк, – в эфире телеканала Москва 24.