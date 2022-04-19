Москва и "Росатом" объявили конкурс для технологических стартапов "New Tech Росатом 2022"

Столица и "Росатом" объявили конкурс для технологических стартапов "New Tech Росатом 2022". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Цель конкурса – поиск новых идей, которые могут пригодиться в госкорпорации. К участию приглашают проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский рынок.

Испытания будут проходить по таким направлениям, как электроника, цифровой инжиниринг, станкостроение и робототехника, водородная энергетика, металлургия, спецхимия.

По словам Сергуниной, стартапы смогут получить гранты до пяти миллионов рублей, а лучшие инновационные решения смогут оказаться в экосистеме госкорпорации "Росатом". Конкурс также поможет предпринимателям сделать их проекты более масштабными и найти инвесторов.

Заявки на участие принимают до 15 мая включительно на платформе Московского инновационного кластера. Результаты конкурса подведут в июне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.