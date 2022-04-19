Первые заявители получат гранты за патентование разработок в России

Первые семь компаний Москвы получат гранты на 900 тысяч рублей за свои изобретения. Патентовать будут 12 разработок, за каждую из них заплатят по 75 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Изобретения самые разные – от модуля фары ближнего света до диалоговой системы с виртуальными персонажами. Программа поддержки новых разработок продлится до 31 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.