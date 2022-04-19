ЦБ РФ намерен оспаривать заморозку резервов в суде

Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и готовит судебные иски. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля.

