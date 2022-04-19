Индия возобновила экспорт чая и продовольственных товаров в Россию

Россияне не останутся без индийского чая и риса. Поставки в РФ возобновили. Контейнеры с этими товарами, а также фруктами, морепродуктами и кофе отправили из Индии на прошлой неделе.

Экспорт был практически полностью остановлен в конце февраля из-за проблем с доставкой и сложностей с расчетами. Сейчас партнеры расплачиваются в основном рублями и рупиями.

Россия – крупнейший потребитель индийского чая. Объемы поставок в год оценивают примерно в 40–45 миллионов килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.