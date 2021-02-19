ЦБ обвинил банки в увеличении дохода "хищническими" методами

Эльвира Набиуллина пристыдила банки, которые используют обманные схемы. Чтобы увеличить доход в условиях низких ставок, они прячут реальную стоимость кредита в страховые премии и комиссии – порой это половина суммы.

ЦБ планирует пересмотреть правила расчета полной стоимости кредита. В этот показатель включат все дополнительные услуги. Подобные меры уже вводили, но банкиры нашли новую лазейку. Теперь ее хотят прикрыть, чтобы клиент знал еще до подписания договора во сколько ему обойдется займ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.