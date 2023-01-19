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Экономика

США продлили разрешение на сделки с РФ по ряду продуктов, лекарств и удобрений

США продлили разрешение на сделки с РФ по ряду продуктов, лекарств и удобрений

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Министерство финансов США обновило лицензию, которая разрешает американским предприятиям торговать с Россией в обход санкций. Компаниям продлили разрешение на сделки с РФ по ряду продуктов, лекарств и удобрений.

Предыдущая американская лицензия, выпущенная в июле 2022 года, разрешала практически то же самое, кроме предоставления сельхозпродукции и поддержки новых медицинских исследований. Подробнее о том, чем объясняется выбор товаров, – в эфире телеканала Москва 24.

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