США продлили разрешение на сделки с РФ по ряду продуктов, лекарств и удобрений

Министерство финансов США обновило лицензию, которая разрешает американским предприятиям торговать с Россией в обход санкций. Компаниям продлили разрешение на сделки с РФ по ряду продуктов, лекарств и удобрений.

Предыдущая американская лицензия, выпущенная в июле 2022 года, разрешала практически то же самое, кроме предоставления сельхозпродукции и поддержки новых медицинских исследований. Подробнее о том, чем объясняется выбор товаров, – в эфире телеканала Москва 24.