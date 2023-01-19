Застройщики начали предлагать новые квартиры по ценам ниже среднерыночных. Исследования некоторых агентств недвижимости показали снижение стоимости жилья в новостройках. Особенно потеряли в цене четырехкомнатные квартиры – до 10%. Сильнее всего подешевели квадратные метры в Волгограде, Москве и Калининграде.

Причиной подобной ситуации считают падение платежеспособности граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.