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07:30

Экономика

Застройщики начали предлагать новые квартиры по ценам ниже среднерыночных

Застройщики начали предлагать новые квартиры по ценам ниже среднерыночных

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Застройщики начали предлагать новые квартиры по ценам ниже среднерыночных. Исследования некоторых агентств недвижимости показали снижение стоимости жилья в новостройках. Особенно потеряли в цене четырехкомнатные квартиры – до 10%. Сильнее всего подешевели квадратные метры в Волгограде, Москве и Калининграде.

Причиной подобной ситуации считают падение платежеспособности граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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