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18 декабря, 11:30

Экономика

Инвестор планирует построить автосервис в Молжаниновском районе

Инвестор планирует построить автосервис в Молжаниновском районе

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Инвестор может построить автосервис в Молжаниновском районе Москвы. На возведение объекта отводится 2,5 года. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Современные высокотехнологичные лаборатории для практических занятий откроют в столичных колледжах в 2024 году, также информирует mos.ru.

Товарооборот Москвы с ОАЭ вырос более, чем на 50%. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

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