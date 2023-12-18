Инвестор планирует построить автосервис в Молжаниновском районе

Инвестор может построить автосервис в Молжаниновском районе Москвы. На возведение объекта отводится 2,5 года. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Современные высокотехнологичные лаборатории для практических занятий откроют в столичных колледжах в 2024 году, также информирует mos.ru.

Товарооборот Москвы с ОАЭ вырос более, чем на 50%. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.