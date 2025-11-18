Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 12:15

Экономика

Глава ЦБ выступила против скидок при использовании собственных банков маркетплейсов

Глава ЦБ выступила против скидок при использовании собственных банков маркетплейсов

Финансовая грамотность 2025. Как выбрать БПИФ

"Деньги 24": ставки по банковским вкладам в России снизились до 15% годовых

Первичное размещение акций проведет госкомпания "Дом.РФ"

Россиянам назвали причины текущей стабильности рубля

"Деньги 24": продажи белой икры в России выросли на 36% в 2025 году

"Деньги 24": правительство РФ подсчитало доходы от технологического сбора на электронику

В России начало снижаться число активных игроков букмекерских компаний

Проект "Открой#Моспром" проведут в столице с 18 по 28 ноября

Команды по цифровизации созданы в 87% российских компаний

Цены на товары на маркетплейсах не должны различаться в зависимости от выбранного способа оплаты. Такую позицию выразила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя практику торговых площадок предлагать скидки при использовании карт их собственных банков.

По ее словам, подобные действия искажают условия конкуренции на рынке и создают неравные условия для участников. Глава ЦБ отметила, что манипуляции ценами с помощью различных способов оплаты значительно затрудняют работу регулятора по отслеживанию возможных злоупотреблений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика