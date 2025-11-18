Глава ЦБ выступила против скидок при использовании собственных банков маркетплейсов

Цены на товары на маркетплейсах не должны различаться в зависимости от выбранного способа оплаты. Такую позицию выразила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя практику торговых площадок предлагать скидки при использовании карт их собственных банков.

По ее словам, подобные действия искажают условия конкуренции на рынке и создают неравные условия для участников. Глава ЦБ отметила, что манипуляции ценами с помощью различных способов оплаты значительно затрудняют работу регулятора по отслеживанию возможных злоупотреблений.

