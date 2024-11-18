Спрос на красную икру в Москве упал на 21%

По данным специалистов аналитического центра, спрос на красную икру в Москве снизился на 21%. Средняя цена за килограмм деликатеса в настоящий момент составляет почти 10,5 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Главной причиной роста цен на икру называют низкое предложение из-за малых объемов добычи лососевых в этом сезоне. Однако ранее в Росрыболовстве сообщили, что дефицита красной икры в России не наблюдается, поэтому ее подорожание не обосновано.

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