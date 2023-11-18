Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 12:00

Экономика

Новости часа: сервисом "Московский инвестор" воспользовались более 1 тыс раз

Новости часа: сервисом "Московский инвестор" воспользовались более 1 тыс раз

Россиянам рассказали, выгодно ли брать квартиру в ипотеку в конце осени

Более 1 тыс обращений поступило в сервис "Московский инвестор"

Рубль укрепился ниже 90 за доллар

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

"Деньги 24": Минфин РФ предложил обязать банки возвращать клиентам часть похищенных денег

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

"Московский картофель" выпустил чипсы со вкусом новогодних салатов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисом "Московский инвестор" воспользовались более одной тысячи раз. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве искусственный интеллект повысил скорость и точность лучевой диагностики. Информация об этом опубликована на mos.ru.

Читайте также
экономикатранспорттехнологиивидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика