Новости часа: сервисом "Московский инвестор" воспользовались более 1 тыс раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисом "Московский инвестор" воспользовались более одной тысячи раз. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве искусственный интеллект повысил скорость и точность лучевой диагностики. Информация об этом опубликована на mos.ru.