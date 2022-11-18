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Экономика

Компания TotalEnergies рассказала об условиях, из-за которых может покинуть рынок РФ

Компания TotalEnergies рассказала об условиях, из-за которых может покинуть рынок РФ

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Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что покинет российский рынок, если Европа введет санкции против российского газа. Об этом сообщил глава предприятия Патрик Пуянне.

Данная компания занимает четвертое метро в мире по объему добычи нефти и газа. В текущей ситуации TotalEnergies продолжает поставлять энергоносители европейским потребителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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