07:30Экономика
Компания TotalEnergies рассказала об условиях, из-за которых может покинуть рынок РФ
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что покинет российский рынок, если Европа введет санкции против российского газа. Об этом сообщил глава предприятия Патрик Пуянне.
Данная компания занимает четвертое метро в мире по объему добычи нефти и газа. В текущей ситуации TotalEnergies продолжает поставлять энергоносители европейским потребителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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