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18 октября, 21:30

Экономика

Новости часа: внебюджетные фонды России увеличились за счет средств, направленных Москвой

Новости часа: внебюджетные фонды России увеличились за счет средств, направленных Москвой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

15 сессий запланировали на VIII Московском финансовом форуме

"Деньги 24": VIII Московский финансовый форум стартовал в "Манеже"

Мишустин заявил об активном росте многих отраслей промышленности

Новости часа: Собянин рассказал, какая производительность труда в Москве

Собянин: перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года

Более 1 трлн руб выделят из бюджета Москвы на развитие системы здравоохранения

"Это Москва. Бизнес": фиксированные цены в магазинах

Горожанам рассказали, как будет финансироваться проект "Московское долголетие" в 2025-м

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Внебюджетные фонды России увеличились в 6 раз за счет средств, направленных Москвой. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 155 тысяч раз учащиеся привязали карту москвича в приложении "Метро Москвы" с 2023 года, рассказали в столичном Дептрансе.

Этой ночью температура в Московском регионе может опуститься до минус 6 градусов, заявил в Гидрометцентре.

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