18 октября, 21:30Экономика
Новости часа: внебюджетные фонды России увеличились за счет средств, направленных Москвой
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Внебюджетные фонды России увеличились в 6 раз за счет средств, направленных Москвой. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Около 155 тысяч раз учащиеся привязали карту москвича в приложении "Метро Москвы" с 2023 года, рассказали в столичном Дептрансе.
Этой ночью температура в Московском регионе может опуститься до минус 6 градусов, заявил в Гидрометцентре.
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