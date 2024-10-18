Новости часа: внебюджетные фонды России увеличились за счет средств, направленных Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Внебюджетные фонды России увеличились в 6 раз за счет средств, направленных Москвой. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 155 тысяч раз учащиеся привязали карту москвича в приложении "Метро Москвы" с 2023 года, рассказали в столичном Дептрансе.

Этой ночью температура в Московском регионе может опуститься до минус 6 градусов, заявил в Гидрометцентре.