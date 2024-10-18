Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

"Манеж" стал площадкой для дискуссий в рамках Московского финансового форума. Всего там было запланировано 15 сессий, в которых смогли принять участие предприниматели и общественные деятели, а также представители органов власти и эксперты в сфере экономики и финансов.

Москва – один из самых прекрасных городов мира. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС. Президент посоветовал его участникам осмотрить столичные достопримечательности.

Стихийный мемориал Лиаму Пейну появился около посольства Великобритании в Москве. Бывший солист английского бойз-бенда One Direction скончался 16 октября. Он выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе. Поклонники приносят цветы, фотографии и зажигают поминальные свечи. Фанаты по всему миру скорбят о кончине артиста.

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