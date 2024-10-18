Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

15 сессий запланировали на VIII Московском финансовом форуме

"Деньги 24": VIII Московский финансовый форум стартовал в "Манеже"

Мишустин заявил об активном росте многих отраслей промышленности

Новости часа: Собянин рассказал, какая производительность труда в Москве

Собянин: перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года

Более 1 трлн руб выделят из бюджета Москвы на развитие системы здравоохранения

"Это Москва. Бизнес": фиксированные цены в магазинах

Горожанам рассказали, как будет финансироваться проект "Московское долголетие" в 2025-м

Оператор карт "Мир" представил новую систему для оплаты с помощью телефона

"Манеж" стал площадкой для дискуссий в рамках Московского финансового форума. Всего там было запланировано 15 сессий, в которых смогли принять участие предприниматели и общественные деятели, а также представители органов власти и эксперты в сфере экономики и финансов.

Москва – один из самых прекрасных городов мира. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС. Президент посоветовал его участникам осмотрить столичные достопримечательности.

Стихийный мемориал Лиаму Пейну появился около посольства Великобритании в Москве. Бывший солист английского бойз-бенда One Direction скончался 16 октября. Он выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе. Поклонники приносят цветы, фотографии и зажигают поминальные свечи. Фанаты по всему миру скорбят о кончине артиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикапроисшествиягородвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика