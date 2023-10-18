ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты номиналом в 1 000 рублей

Центробанк приостановил выпуск новой банкноты в тысячу рублей после скандала. На одной из ее сторон изображены две достопримечательности Казани – башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа, который располагается в здании бывшей православной церкви.

Технически на купюре изображение исполнено верно, но некоторых представителей РПЦ и православных активистов возмутило изображение куполов без крестов.

В Центробанке уже заявили, что дизайн будет доработан, но не уточнили как планируется заменить изображение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.