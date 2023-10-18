В РФ могут запретить госзакупку импортных канцтоваров

В России могут запретить госзакупку импортных канцелярских товаров. Этот вопрос планируют рассмотреть в Минпромторге. Там готовы расширить действие постановления, которое запрещает госзакупки отдельных категорий товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, если в России выпускают их аналоги.



Однако, по мнению экспертов, с таким импортозамещением могут возникнуть сложности. Например, в России не производят некоторые комплектующие, такие как наконечники стержней и чернила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.