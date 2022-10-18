Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Zara, Bershka и другие бренды компании Inditex ищут способ вернуться на российский рынок. В СМИ появилась информация, что производитель планирует передать активы партнеру из "дружественной страны".

При крушении самолета в Ейске погибли 15 человек. В списках пострадавших уже 43 человека, в том числе 9 детей. В больницах после ЧП остаются 25 пациентов, из них трое в тяжелом состоянии. В стационаре находится несколько беременных женщин и шесть детей.

Указа Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в России пока нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в регионах, где задачи по мобилизации выполнены, процесс уже остановлен. Также пресс-секретарь президента добавил, что согласно указу, число мобилизованных не может превышать 300 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

