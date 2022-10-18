Представители Минобороны РФ и ООН обсудили возможность продления зерновой сделки

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс обсудили возможность продления зерновой сделки.

На встрече в Москве речь шла о вывозе зерна из украинских портов в непосредственной увязке с соглашениями по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. По данным Минобороны, продление сделки напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых соглашений.

Стороны также обсудили инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.