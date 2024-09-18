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18 сентября, 11:30

Экономика

Форум БРИКС "Облачные города" стартовал в Москве

Форум БРИКС "Облачные города" стартовал в Москве

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В концертном зале парка "Зарядье" столицы стартовал форум "Облачные города", посвященный будущему мегаполисов БРИКС. Мероприятие объединило представителей более чем из 30 государств. Форум продлится два дня – 18 и 19 сентября.

В форуме примут участие предприниматели, урбанисты, ученые и представители общественных организаций из разных государств. Также на форуме выступят руководители мегаполисов. Вместе они обсудят тенденции развития современных городов и увидят лучшие проекты и достижения Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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