Форум БРИКС "Облачные города" стартовал в Москве

В концертном зале парка "Зарядье" столицы стартовал форум "Облачные города", посвященный будущему мегаполисов БРИКС. Мероприятие объединило представителей более чем из 30 государств. Форум продлится два дня – 18 и 19 сентября.

В форуме примут участие предприниматели, урбанисты, ученые и представители общественных организаций из разных государств. Также на форуме выступят руководители мегаполисов. Вместе они обсудят тенденции развития современных городов и увидят лучшие проекты и достижения Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.