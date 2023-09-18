В России улучшат условия погашения просроченных кредитов

В России хотят упростить условия погашения просроченных кредитов. Об этом сообщила газета "Известия".

Поправки должны помочь заемщикам выбраться из долговой ямы. Планируют изменить очередность списания платежей по ссуде, если заемщик вносит меньше ежемесячной суммы. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку.

Пока же действует другой порядок – сначала гасятся пени из-за чего при недостаточном платеже штрафы на основной долг продолжают набираться, а человек попадает в замкнутый круг.

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