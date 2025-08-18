Форма поиска по сайту

18 августа, 17:30

Экономика

Эксперт рассказал, как рынки отреагировали на предстоящую встречу Трампа и Зеленского

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, чего ожидают участники торгов от визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом, где тот встретится с президентом США Дональдом Трампом.

По словам эксперта, индекс Мосбиржи упал на 2,2%, ниже отметки в 3 000 пунктов.

О том, как еще финансовые рынки реагируют на переговорный процесс по Украине и что происходило после встречи Владимира Путина и Трампа на Аляске – в эфире телеканала Москва 24.

