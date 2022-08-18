Тимати пошутил, почему купил бывший Starbucks

С музыкой не вышло – так Тимати отшутился, отвечая на вопрос, зачем купил бывший "Старбакс". Сегодня репер представил в Москве новую сеть кофеен Stars Coffee. Пока это была презентация только для журналистов.

С 19 августа заведение на Новом Арбате начнет работать для остальных клиентов. Главная интрига – будут ли подписывать стаканчики, как в "Старбаксе". Интересно и меню новой сети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.