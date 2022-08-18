Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате откроется 19 августа

Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, откроется для посетителей 19 августа. Главная интрига – будут ли подписывать стаканчики в Stars Сoffee.

По одним данным, эту традицию хотят сохранить. По другим – в кофейнях уже есть принтеры, которые будут печатать каждому посетителю именной стаканчик.

О ценовой политике и других деталях работы кофеен – в эфире телеканала Москва 24.