Wildberries зарегистрирует товарный знак "Ягодки"

Онлайн-ретейлер Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Ягодки".

Цель регистрации товарного знака – закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.