Продажа ношенных вещей возросла

Секонд-хенд вошел в моду. 74% жителей развитых стран предпочитают покупать подержанную одежду. Это данные исследования. Причем если раньше считалось, что это удел бедных, то теперь по комиссионкам ходят вполне состоятельные люди.

В чем причина резкого роста продаж ношенных вещей? И насколько москвичи поддержали этот мировой тренд? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.