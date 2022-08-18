Первая кофейня на месте бывшего Starbucks откроется 18 августа. Она получит название Stars Coffee.

Новая сеть, как и "Вкусно – и точка", не смогла полностью сохранить весь список блюд. Что осталось в меню и много ли посетителей в кофейне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.