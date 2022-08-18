Стоимость базового набора для первоклассника в 2022 году выросла больше чем на 10%

Стоимость базового набора для первокласника в этом году выросла больше чем на 10%. Такие данные привел Росстат.

В комплект входит одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности. Так, набор для мальчика обойдется родителям в 22 тысячи рублей. Девочку собрать в школу дороже на 4,5 тысячи.

Самые дорогие вещи, как и год назад – это зимняя обувь и ранец. На третьем месте по стоимости – спортивный костюм. А больше всего за год подорожали тетради. Их цена выросла больше чем на треть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.