Эксперты сообщили, что рекордная жара в Канаде может привести к скачку цен на пшеницу

Эксперты опасаются, что рекордная жара в Канаде приведет к скачку цен на пшеницу. Экстремальный зной, поразивший страну, может сократить урожай на 30%. К тому же из-за жары качество зерна начало ухудшаться.

Канада – ведущий производитель твердой пшеницы наряду с Россией и США, где тоже в этом году было жаркое лето.

Цены на тонну твердой пшеницы уже начали расти, говорят аналитики. Вслед за ними могут немного подняться и цены на прилавках. Но при этом эксперты успокаивают, что до дефицита зерна не дойдет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.