Шведская сеть магазинов H&M покидает российский рынок. Пресс-служба компании опровергла информацию о начале распродажи 1 августа и отказалась анонсировать точную дату. Известно, что все будет проходить поэтапно в следующем месяце.

Рестораторы и Тимати купили российский бизнес Starbucks. С некоторых помещений уже снимают вывески.

Некоторые районы столицы снова накрыл ливень. Москвичей предупреждают о грозах и шквалистом ветре.

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