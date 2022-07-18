Сеть Starbucks может уйти из Великобритании из-за высокой конкуренции

Starbucks может уйти из Великобритании из-за высокой конкуренции. Об этом сообщили местные СМИ.

Кроме того, после пандемии предпочтения потребителей изменились. Владельцы уже обратились в консалтинговую фирму, чтобы рассмотреть потенциальные варианты покупки. В британскую сеть входит больше тысячи кофеен, около 300 из них управляются материнской компанией, а остальные работают по франшизе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.