Пресс-служба компании H&M опровергла информацию о начале распродаж 1 августа и отказалась анонсировать точную дату. Известно, что все будет проходить поэтапно в следующем месяце. А после H&M продаст все магазины и уйдет из России.

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